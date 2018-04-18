Пять игроков «Манчестер Сити» вошли в символическую сборную АПЛ

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) представила символическую сборную чемпионата Англии-2017/18. Большая часть команды — игроки «Манчестер Сити», чемпионы лиги.

Сборная АПЛ: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кайл Уокер, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Маркос Алонсо («Челси»), Кевин де Брюйне, Давид Сильва (оба – «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Чемпионом АПЛ-2017/18 стала команда Хосепа Гвардиолы, набрав 87 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: PFA

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