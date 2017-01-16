«ПСЖ» заинтересован в услугах защитника «Вольфсбурга»

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес входит в сферу интересов «ПСЖ». В услугах 24-летнего игрока заинтересован лично главный тренер парижан Унаи Эмери.

Стороны могут начать переговоры с суммы 25 миллионов евро. Ранее появилась информация, что швейцарца хочет приобрести «Интер», готовый заплатить за него 22 миллиона.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Родригес принял участие в 15-ти поединках, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Francefootball