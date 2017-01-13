«ПСЖ» заинтересован в форварде «Челси» Миши Батшуайи

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может вернуться в Лигу 1. Французом заинтересован «ПСЖ».

По данным Transfermarkt, стоимость Батшуайи составляет 25 миллионов евро.

Парижский клуб вынужден искать усиление атакующей линии. В зимнее трансферное окно французский клуб готов приобрести 23-летнего бельгийца.

Ранее «Вест Хэма»выражал желание взять Батшуайи в аренду. Но, главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что против такого варианта, так как видит в нём замену Диего Косте на случай травмы или дисквалификации.

Батшуайи уже выступал в Лиге 1. Забил 26 мячей и отдал 11 голевых передач в 62-ух матчах за «Марсель».

В 12 матчах за «Челси» Миши забил 1 гол и оформил один ассист.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe