«ПСЖ» вступит в борьбу за Гарета Бэйла

Автор: Алена Груздева 0

Бэйл

Французский клуб хочет видеть в своем расположении действующего полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Ранее появилась информация, что испанцы не готовы расставаться с победителем Лиги чемпионов-2016/17 из Уэльса.

В испанских медиа появилась информация, что парижане будут проявлять активный интерес по отношению к 27-летнему Бэйлу, если «Реал» не будет нуждаться в услугах футболиста.

Контракт валлийца со сливочными истекает летом 2019 года. Помимо «ПСЖ» футболиста планирует приобрести «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press
Источник: As

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