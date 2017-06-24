«ПСЖ» вступит в борьбу за Гарета Бэйла

Французский клуб хочет видеть в своем расположении действующего полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Ранее появилась информация, что испанцы не готовы расставаться с победителем Лиги чемпионов-2016/17 из Уэльса.

В испанских медиа появилась информация, что парижане будут проявлять активный интерес по отношению к 27-летнему Бэйлу, если «Реал» не будет нуждаться в услугах футболиста.

Контракт валлийца со сливочными истекает летом 2019 года. Помимо «ПСЖ» футболиста планирует приобрести «Манчестер Юнайтед».



Фото: Global Look Press

Источник: As