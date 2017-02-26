«ПСЖ» в зимнее трансферное окно хотел продать Анхеля Ди Марию в Китай

В прошедшее трансферное окно руководство «ПСЖ» хотело продать полузащитника Анхеля Ди Марию. Аргентинцем интересовался китайский клуб.

По данным источника, в клубе были недовольны тем, как аргентинец провел первую половину сезона, и были готовы расстаться с игроком.

Представители «ПСЖ» просили агента футболиста Жорже Мендеша узнать, проявляет ли какой-либо клуб китайской Суперлиги интерес к 29-летнему Ди Марии. Аргентинец отклонил вариант продолжения карьеры в Китае и счел, что «ПСЖ» повел себя неуважительно по отношению к нему.

В нынешнем сезоне Ди Мария в общей сложности провел за парижский клуб 29 матчей, забил семь мячей и отдал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: L’equipe