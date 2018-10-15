«ПСЖ» следит за переговорами по контракту де Хеа и готов выкупить игрока у «Манчестер Юнайтед»

Автор: Владислав Маслов 0

Давид де Хеа

Давида де Хеа ждут в «ПСЖ». Сам голкипер пока не определился с продолжением карьеры.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Контракт испанского голкипера истекает по окончании нынешнего сезона, при этом клуб имеет опцию его продления на год. Сам де Хеа не торопится продлевать соглашение, поскольку хочет для начала посмотреть, чем закончится история с возможным увольнением главного тренера команды Жозе Моуринью.

По информации СМИ, за ситуацией активно следит «Пари Сен-Жермен». Парижский клуб готов выкупить де Хеа у «Манчестер Юнайтед», если стороны так и не придут к соглашению по новому контракту.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Испании склоняется к продлению контракта с английским клубом.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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