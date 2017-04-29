«ПСЖ» считает штрафы за беспорядки фанатов чрезмерными

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

псж

«ПСЖ» был наказан двумя матчами без зрителей условно за беспорядки на трибунах во время финального поединка Кубка лиги с «Монако» (4:1) и оштрафован на 100 тысяч евро. Руководство клуба выступило с заявлением, в котором отметило, что считает наказание чрезмерным.

«Наш клуб не является полным организатором мероприятия. Сожалеем о том, что LFP не приняла это в расчёт, из-за чего сумма штрафа получилась аномально высокой», — говорится в официальном заявлении «ПСЖ». Встреча состоялась 1 апреля на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Во время поединка фанаты парижан вырвали ряд кресел, и президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс призывал за это жёстко наказать «ПСЖ».

В текущем сезоне парижане делят с «Монако» первое место в Лиге 1, набрав 80 очков после 34 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «ПСЖ»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Деле Алли и Адам Лалана летом могут стать игроками «ПСЖ»

Игроки ПСЖ стали героями комикса

Лига Чемпионов. «Валенсия» уверенно переиграла «Монако», «Селтик» и «Мальме» устроили голевое шоу и другие матчи

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 