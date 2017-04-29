«ПСЖ» считает штрафы за беспорядки фанатов чрезмерными

«ПСЖ» был наказан двумя матчами без зрителей условно за беспорядки на трибунах во время финального поединка Кубка лиги с «Монако» (4:1) и оштрафован на 100 тысяч евро. Руководство клуба выступило с заявлением, в котором отметило, что считает наказание чрезмерным.

«Наш клуб не является полным организатором мероприятия. Сожалеем о том, что LFP не приняла это в расчёт, из-за чего сумма штрафа получилась аномально высокой», — говорится в официальном заявлении «ПСЖ». Встреча состоялась 1 апреля на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Во время поединка фанаты парижан вырвали ряд кресел, и президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс призывал за это жёстко наказать «ПСЖ».

В текущем сезоне парижане делят с «Монако» первое место в Лиге 1, набрав 80 очков после 34 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «ПСЖ»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»