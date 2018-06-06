«ПСЖ» рассмотрит предложения по всем игрокам, кроме Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани

«ПСЖ» готов расстаться с рядом лидеров команды в это межсезонье. Но главное атакующее трио останется в парижской команде.
Столичному клубу грозят санкции со стороны УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей, поэтому парижане рассмотрят предложения по всем игрокам, за исключением троих человек: форвардов Эдинсона Кавани, Килиана Мбаппе и Неймара.
Сообщается, что «ПСЖ» может продать даже полузащитников Адриена Рабьо и Марко Верратти, если получит удовлетворяющие интересы клуба предложения.
Ранее появилась информация, что «ПСЖ» не сможет избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плей. В УЕФА уверены, что спонсорами клуба являются катарские компании, которые принадлежат владельцам парижан.
Фото: Global Look Press
Источник: Le Parisien