«ПСЖ» рассмотрит предложения по всем игрокам, кроме Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани

«ПСЖ» готов расстаться с рядом лидеров команды в это межсезонье. Но главное атакующее трио останется в парижской команде.

Столичному клубу грозят санкции со стороны УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей, поэтому парижане рассмотрят предложения по всем игрокам, за исключением троих человек: форвардов Эдинсона Кавани, Килиана Мбаппе и Неймара.

Сообщается, что «ПСЖ» может продать даже полузащитников Адриена Рабьо и Марко Верратти, если получит удовлетворяющие интересы клуба предложения.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» не сможет избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плей. В УЕФА уверены, что спонсорами клуба являются катарские компании, которые принадлежат владельцам парижан.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien