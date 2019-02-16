«ПСЖ» пытался арендовать Месута Озила этой зимой

Немецкий полузащитник все ближе к уходу из «Арсенала». Но сам Озил рассматривает только полноценный трансфер.

В зимнее трансферное окно «ПСЖ» был готов арендовать полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, но футболист отказался от перехода. Об этом сообщили британские СМИ.

По данным источника, немец готов рассматривать варианты только с полноценным трансфером. Главной же проблемой для перехода в другой клуб является зарплата игрока, которая составляет более 20 млн евро в год.

В настоящее время Озил редко выходит на поле из-за конфликта с главным тренером Унаи Эмери, поэтому клуб хочет его продать.

30-летний Озил перешел в «Арсенал» в 2013 году из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила 47 млн евро. В нынешнем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail