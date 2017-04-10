«ПСЖ» предложит 60 миллионов евро за Маркоса Льоренте

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Маркос Льоренте

Французский «ПСЖ» интересуется полузащитником «Реала» Маркосом Льоренте. В данный момент футболист выступает за испанский «Алавес» на правах аренды.

По сообщению источника в «королевском» клубе, «сливочные» планируют летом вернуть 22-летнего полузащитника. Но люди из окружения игрока не уверены, что главный тренер команды Зинедин Зидан будет рассчитывать на Льоренте.

В связи с этим «Пари Сен-Жермен» следит за развитием ситуации и готовит предложение в размере 60 миллионов евро.

Напомним, что Льоренте привлекался к тренировкам с первой командой «Реала» при Рафаэле Бенитесе, а затем был отстранен от занятий при Зидане.

В этом сезоне Маркос Льоренте провел уже 31 матч за испанский «Алавес» во всех турнирах и отличился 2 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

 

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