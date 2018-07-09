«ПСЖ» предлагает за Филиппе Коутиньо 270 млн евро

Автор: Михаил Серебряков 0

Коутиньо

«ПСЖ» намерен приобрести полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Французский клуб готов сделать бразильца самым дорогим игроком в истории мирового футбола.

Парижане предложили за 26-летнего игрока сборной Бразилии рекордную для мирового футбола сумму – 270 миллионов евро. Но не напрямую каталонскому клубу, а агенту Коутиньо.

При этом отступные за хавбека составляют 400 млн, а контракт рассчитан до 2023 года.

Идея приобретения Коутиньо принадлежит его партнеру по национальной команде форварду «ПСЖ» Неймару, который ранее перебрался в Париж из «Барселоны» за 222 млн.

В январе этого года Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барсу» за 125 млн.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

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