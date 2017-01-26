ПСЖ объявил о трансфере Гонсало Гедеша

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Гедеш

«Бенфика» и ПСЖ договорились о трансфере Гонсало Гедеша в парижский клуб. На официальном сайте «Бенфики» появились подробности перехода нападающего.

Как сообщается, Гедеш поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан до 30 июня 2021 года.

Стоит отметить, что 20-летний форвард является воспитанником «орлов», за первую команду которых он выступал с января 2015 года.

Как сообщает пресс-служба португальского клуба, парижане заплатили за 20-летнего игрока 30 миллионов евро. Кроме того, если парижане захотят продать форварда, вошедшего в число 40 лучших футболистов Европы 2016 года в возрасте до 21 года, они будут обязаны выплатить «Бенфике» 7 миллионов евро.

Напомним, ранее собщалось, что Гонсало Гедеш является одной из приоретеных целей «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Гедеш провел 28 матчей, забив семь мячей и сделав семь голевых передач.

Фото: официальный сайт ПСЖ
Источник: официальный сайт ПСЖ

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Вадим Павлов

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