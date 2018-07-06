«ПСЖ» объявил о подписании Джанлуджи Буффона

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуджи Буффон подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение 40-летнего итальянца и французской команды рассчитано на один год и имеет опцию продления еще на один сезон.

«Мы все испытываем гордость по поводу того, что Буффон присоединился к семье «ПСЖ». Он не утратил страсть к футболу в свои 40 лет. В нашем проекте Джанлуиджи увидел для себя идеальные условия, при которых он сможет ставить перед собой высокие цели. Болельщики «ПСЖ» поприветствуют Буффона в клубе с той любовью, которой он заслуживает», — сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

В прошедшем сезоне голкипер провел 21 матч в Серии А, пропустив 14 голов. Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Пари Сен-Жермен»