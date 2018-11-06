«ПСЖ» обратился в CAS после решения УЕФА перепроверить соответствие клуба ФФП

Парижский клуб заподозрили в махинациях с ФФП. Французы уже опротестовали обвинения УЕФА.

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» приняло решение подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с проверкой клуба на соответствие правилам финансового фэйр-плей от представителей УЕФА.

В июле этого года УЕФА начал новую проверку в «ПСЖ», несмотря на то что клуб выполнил условия организации и продал футболистов на сумму в 50 млн евро, чтобы избежать санкций за нарушения в финансовые периоды 2015, 2016 и 2017 годов. Отмечается, что УЕФА также потребовал от парижан не продлевать истекающий в 2019 году контракт с Qatar Tourism Authority, в связи с чем клубу, вероятно, придётся расстаться с одним из наиболее дорогостоящих игроков команды.

Теперь CAS будет должен рассмотреть заявление «ПСЖ» и провести свое расследование, что заметно затруднит работу УЕФА. При этом, весьма вероятно, проверка суда может занять несколько месяцев.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN US