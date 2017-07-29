«ПСЖ» необходимо выручить 110 млн евро, чтобы не нарушить правила ФФП

Автор: Владимир Шевелев 0

ПСЖ

УЕФА хочет, чтобы «ПСЖ» выручил более 110 миллионов евро от продажи своих игроков. Такая сумма необходима в случае приобретения форварда «Барселоны» Неймара.

Организация не может наложить обязательство на парижский клуб, но если «Пари Сен-Жермен» не выручит такую сумму от трансферов до 31 января 2018 года, то нарушит правила финансового фейр-плей, за что последуют санкции УЕФА. Возможные наказания в отношении «ПСЖ» в случае не соблюдения правил ФФП после покупки Неймара могут вступить в силу с сезона-2018/19.

Руководство парижского клуба по-прежнему не отказывается от идеи приобретения игрока сборной Бразилии и планирует сделать все возможное для осуществления трансфера.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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