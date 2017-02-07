ПСЖ намерен приобрести Серхио Агуэро и Алексиса Санчеса

ПСЖ заинтересован в приобретении звезд АПЛ. Алексис Санчес и Серхио Агуэро стали приоритетными трансферными целями парижского клуба.

ПСЖ составил список приоритетных трансферных целей на лето, и приоритетные позиции в нем заняли нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и форвард «Арсенала» Алексис Санчес.

Парижский клуб контактирует с Агуэро с октября 2016 года, и недавно аргентинец допустил возможность ухода из «Сити» по окончании текущего сезона. Также французский клуб намерен приобрести Алексиса Санчеса, чей контракт с «канонирами» истекает уже летом 2018 года.

В текущем сезоне чемпионата Англии Агуэро провел 18 матчей, забив 11 голов. В активе Санчеса 15 забитых мячей и 8 результативных передач в 24 играх.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal