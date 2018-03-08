«ПСЖ» начал переговоры с представителями Антонио Конте

«ПСЖ» заинтересован в приглашении главного тренера «Челси» Антонио Конте. 48-летний специалист может покинуть лондонский клуб по завершении сезона из-за разногласий с руководством.

Руководство парижан уже контактировало с братом Конте Джанлукой по поводу возможного назначения, а его агент Федерико Пасторелло во вторник приезжал в Париж.

Сам тренер в приватной беседе дал понять, что открыт для перехода. В «ПСЖ» ему готовы предложить более высокую зарплату, чем Федерация футбола Италии, которая хочет видеть его во главе национальной команды.

Тем не менее, в руководстве парижан есть определенные споры по поводу того, подходит ли Антонио клубу. Отмечается, что нрав Конте может привести к конфликту со звездой «ПСЖ» Неймаром.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe