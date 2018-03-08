«ПСЖ» начал переговоры с представителями Антонио Конте

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Антонио Конте

«ПСЖ» заинтересован в приглашении главного тренера «Челси» Антонио Конте. 48-летний специалист может покинуть лондонский клуб по завершении сезона из-за разногласий с руководством.

Руководство парижан уже контактировало с братом Конте Джанлукой по поводу возможного назначения, а его агент Федерико Пасторелло во вторник приезжал в Париж.

Сам тренер в приватной беседе дал понять, что открыт для перехода. В «ПСЖ» ему готовы предложить более высокую зарплату, чем Федерация футбола Италии, которая хочет видеть его во главе национальной команды.

Тем не менее, в руководстве парижан есть определенные споры по поводу того, подходит ли Антонио клубу. Отмечается, что нрав Конте может привести к конфликту со звездой «ПСЖ» Неймаром.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Юпп Хайнкес

Юпп Хайнкес: «Роман Абрамович хотел прийти ко мне домой, но я отказал «Челси»

Wernbloom

Маурицио Сарри может возглавить «Челси», Понтус Вернблум ведет переговоры с «Гетеборгом». Главные новости дня

Антонио Конте

Антонио Конте: «Кажется, что Жиру в «Челси» уже очень давно, а не всего несколько недель»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 