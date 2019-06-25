«ПСЖ» может включить Леонардо Паредеса в сделку по Милинковичу-Савичу

Новый спортивный директор «ПСЖ» Леонардо хочет сэкономить на трансфере полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Чтобы снизить стоимость серба, клуб может включить в сделку Леандро Паредеса.

Леонардо считает, что аргентинский хавбек не соответствует уровню «ПСЖ».

Приобретение Милинковича-Савича обойдется парижанам в 75-80 миллионов евро.

В январе «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» за 40 миллионов евро.

Игрок провел 22 матча во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Paris United