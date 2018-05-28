«ПСЖ» может продать Килианом Мбаппе из-за нарушения правил ФФП

«Пари Сен-Жермен» может расстаться с форвардом Килианом Мбаппе. «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» летом 2017 года с условием обязательного выкупа за € 180 млн.

Сразу после выкупа футболиста французский клуб будет готов продать его, если УЕФА ограничит «ПСЖ» в подписании новых игроков.

Ранее стало известно, что «парижане» не смогут избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плей. В УЕФА уверены, что спонсорами клуба являются катарские компании, которые принадлежат владельцам парижан.

В сезоне-2017/18 Мбаппе провел 27 матчей в Лиге 1, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times