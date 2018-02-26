«ПСЖ» может обменять Мбаппе на Коутиньо, чтобы удовлетворить Неймара

«ПСЖ» хочет заполучить полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Парижане готовы включить в сделку французского нападающего Килиана Мбаппе.

Парижский клуб готов предложить «Барсе» вариант обмена нападающего Килиана Мбаппе с доплатой на Коутиньо. Как утверждается, «ПСЖ» готов пойти на такой шаг из-за Неймара.

Неймар чувствует себя некомфортно, играя в одной команде с потенциальным соперником в борьбе за «Золотой мяч».

Кроме того, Коутиньо – близкий друг Неймара и его партнер по сборной Бразилии.

Напомним, Мбаппе в этом сезоне сыграл 20 игр, в которых забил десять голов и отдал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: El Pais