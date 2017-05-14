«ПСЖ» интересуется Леонардо Жардимом

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может покинуть клуб. Специалист интересен «Пари Сен-Жермен».

42-летний португальский специалист недоволен тем, что руководство «Монако» заключает новые контракты с игроками, но еще не пересмотрело условия его соглашения, рассчитанного до лета 2019 года.

«ПСЖ» следит за развитием ситуации. Известный трансферный посредник уже связывался с тренером относительно работы в Париже.

Интерес к Жардиму также проявляли «Арсенал», «Интер», «Рома» и китайские клубы.

Сегодня «Монако» может досрочно стать чемпионом Франции, если дома обыграет «Лилль».

Фото: Global Look Press

Источник: Foot Mercato