«ПСЖ» и «Челси» готовят обмен игроками

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

«Челси» и «ПСЖ» обсуждают возможность обмена футболистами. Лондонцы намерены забрать у парижан Хавьера Пасторе, а парижане заинтересованы в услугах Диего Косты.

Согласно имеющейся информации, руководители лондонцев и парижан ведут переговоры по обмену игроками в летнее трансферное окно. «Синие» заинтересованы в приобретении Хавьера Пасторе, а если сторонам удастся договориться, то в обратном направлении проследует нападающий Диего Коста.

Стоит отметить, что Диего Коста заявлял о своем желании поиграть во Франции в будущем.

В текущем розыгрыше АПЛ Диего Коста принял участие в 26 матчах, в которым отметился 17-ю голами. Хавьер Пасторе сыграл в 10 матчах Ла Лиги в этом сезоне, однако результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

Диего Коста: «Торрес – сильный конкурент»

«Особенный» против «нормального», немецкая битва за еврокубки, горячее туринское дерби и другие центральные матчи уик-энда в традиционном анонсе.

Вальбуэна

Матье Вальбуэна: «Спартак» предлагал мне контракт»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 