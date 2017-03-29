«ПСЖ» и «Челси» готовят обмен игроками

«Челси» и «ПСЖ» обсуждают возможность обмена футболистами. Лондонцы намерены забрать у парижан Хавьера Пасторе, а парижане заинтересованы в услугах Диего Косты.

Согласно имеющейся информации, руководители лондонцев и парижан ведут переговоры по обмену игроками в летнее трансферное окно. «Синие» заинтересованы в приобретении Хавьера Пасторе, а если сторонам удастся договориться, то в обратном направлении проследует нападающий Диего Коста.

Стоит отметить, что Диего Коста заявлял о своем желании поиграть во Франции в будущем.

В текущем розыгрыше АПЛ Диего Коста принял участие в 26 матчах, в которым отметился 17-ю голами. Хавьер Пасторе сыграл в 10 матчах Ла Лиги в этом сезоне, однако результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb