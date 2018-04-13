«ПСЖ» грозит отстранение, последний российский клуб закончил выступление в еврокубках. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА — «Арсенал» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 12 апреля 2018 г.

Еженедельник «Футбол» вспоминает главные новости за 12 апреля.

1. Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА не смог обыграть «Арсенал»

Последняя российская команда вылетела из еврокубков.

2. «ПСЖ» грозит отстранение от Лиги чемпионов

Все из-за нарушения финансового fair play.

3. Олег Знарок не будет руководить сборной России во время чемпионата мира-2018

Исполняющим обязанности главного тренера станет Илья Воробьев.

4. Марио Фернандес перестал считаться легионером в РФПЛ

Фернандес получил российское гражданство 13 июля 2016 года.

5. «Зенит» намерен пригласить молодежные составы китайских клубов в Россию

Об этом рассказал главный тренер молодежного состава «Зенита» Александр Горшков.

Фото: Сергей Дроняев

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