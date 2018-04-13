«ПСЖ» грозит отстранение, последний российский клуб закончил выступление в еврокубках. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» вспоминает главные новости за 12 апреля.
1. Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА не смог обыграть «Арсенал»
Последняя российская команда вылетела из еврокубков.
2. «ПСЖ» грозит отстранение от Лиги чемпионов
Все из-за нарушения финансового fair play.
3. Олег Знарок не будет руководить сборной России во время чемпионата мира-2018
Исполняющим обязанности главного тренера станет Илья Воробьев.
4. Марио Фернандес перестал считаться легионером в РФПЛ
Фернандес получил российское гражданство 13 июля 2016 года.
5. «Зенит» намерен пригласить молодежные составы китайских клубов в Россию
Об этом рассказал главный тренер молодежного состава «Зенита» Александр Горшков.
Фото: Сергей Дроняев