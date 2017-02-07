«ПСЖ» готовит предложение по Серхио Агуэро

Парижский клуб вновь готов раскошелиться. На этот раз «ПСЖ» нацелился на Куна Агуэро.

Серхио Агуэро — главная трансферная цель «ПСЖ» по окончании этого сезона. В связи с приходом в «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, аргентинский форвард не проходит в основной состав и готов к смене клуба. Контракт Агуэро рассчитан до лета 2019 года. Руководство «Сити» намерено выручить с продажи Серхио не менее 80 млн евро.

Кун перешел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В этом сезоне Серхио Агуэро провел 26 игр во всех турнирах и забил 18 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times