«ПСЖ» готов расстаться с Хатемом Бен Арфа

Автор: Лидия Дидык 0

Бен Арфа

Новый спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике провел встречу с агентами полузащитника Хатема Бен Арфа. Футболист в ближайшее время покинет клуб.

На встрече менеджер парижан сообщил представителям игрока, что в клубе больше не рассчитывают на 30-летнего француза. Клуб готов продать футболиста, но не готов отпустить его бесплатно, так как срок контракта с парижанами истекает только летом 2018 года.

В прошлом сезоне игрок провел 23 матча и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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