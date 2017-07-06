«ПСЖ» готов расстаться с Хатемом Бен Арфа

Новый спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике провел встречу с агентами полузащитника Хатема Бен Арфа. Футболист в ближайшее время покинет клуб.

На встрече менеджер парижан сообщил представителям игрока, что в клубе больше не рассчитывают на 30-летнего француза. Клуб готов продать футболиста, но не готов отпустить его бесплатно, так как срок контракта с парижанами истекает только летом 2018 года.

В прошлом сезоне игрок провел 23 матча и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe