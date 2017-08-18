«ПСЖ» готов продать Юлиана Дракслера «Арсеналу» за 32 млн фунтов

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Интерес к 23-летнему хавбеку сборной Германии возобновил «Арсенал», который интересовался Дракслером еще со времен выступления немца за «Шальке».

Англичанам сообщили, что «ПСЖ» отпустит игрока за 32 миллиона фунтов. Семь месяцев назад парижане заплатили за игрока «Вольфсбургу» 35,5 миллиона.

Дракслером также интересуются «Интер» и дортмундская «Боруссия». Ранее агент Дракслера предложил «Барселоне» подписать его клиента.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери сообщил игроку, что не видит его в составе.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times