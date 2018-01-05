«ПСЖ» готов платить Роналду 60 млн евро в год

Автор: Евгений Морозов 0

Криштиану Роналду

Лидер «Реала» Криштиану Роналду может продолжить карьеру во Франции. Футболиста готов подписать «ПСЖ».

По данным источника, парижане предлагают португальцу зарплату в 60 миллионов евро в год. Не исключается, что в сделку будет включен форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани.

Ранее испанские СМИ заявили о том, что Роналду требует от «Реала» увеличения зарплаты. Если этого не произойдет, то футболист начнет поиски нового клуба.

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: El Confidencial

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани, Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду делят первое место по числу голов в 2017 году

Неймар

Отец Неймара обсудил с президентом «Реала» возможный трансфер футболиста

Президент «ПСЖ» рассказал о возможности перехода Неймара в «Реал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 