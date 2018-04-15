ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 24-й раз

ПСВ стал чемпионом Голландии-2017/18. Клуб из Эйндховена завоевал титул за три тура до окончания чемпионата, разгромив своего главного конкурента «Аякс».

Стоит отметить, что это чемпионство стало для «ПСВ» 24-м в истории. Ранее клуб из Эйндховена выигрывал чемпионат Нидерландов в 1929, 1935, 1951, 1963, 1975, 1976, 1978, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015 и 2016 годах.

По количеству побед в голландском первенстве «ПСВ» продолжает занимать второе место, на первой строчке – «Аякс» (33).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт чемпионата Голландии