ПСВ озвучил «Зениту» стоимость Дэви Проппера

Технический директор ПСВ Марсель Брандс назвал условие, при котором «Эйндховен» примет предложение «Зенита» по хавбеку Дэви Пропперу. Российский клуб должен заплатить за игрока от 20 до 25 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что голландцы отказались продавать 25-летнего футболиста сине-бело-голубым за 14 миллионов. Чуть позже сообщалось, что питерцы, не готовые платить за Проппера больше, переключили свое внимание на полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.

«В случае, если «Зенит» предложит от 20 до 25 миллионов евро, мы отпустим Проппера. В обойме нашей команды хватает полузащитников», – приводит слова Брандса.

В нынешнем розыгрыше Эредивизие Проппер принял участие в 19-ти встречах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Voetbalzone