ПСВ отказался отпускать Дэви Проппера в «Зенит» за 14 миллионов

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Проппер

Стали известны подробности несостоявшегося перехода полузащитника Дэви Проппера из ПСВ в «Зенит». Голландский клуб не устроила сумма трансфера.

Напомним, ранее в клубе из Эйндховена сообщили, что получили предложение от сине-бело-голубых по 25-летнему футболисту, но отклонили его.

Отмечается, что «Зенит» предложил за голландца 14 миллионов евро. Несмотря на отказ, руководство петербургского клуба предпримет как минимум еще одну попытку в надежде заполучить игрока.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Проппер провел 19 матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

ИсточникTelegraaf.nl

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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