ПСВ объявил о трансфере аргентинца Максимилиано Ромеро через Football Manager

ПСВ приобрел молодого нападающего «Велес Сарсфилд» Максимилиано Ромеро. Контракт голландского клуба с 18-летним форвардом рассчитан до 2023 года.

Примечательно, что ПСВ объявил о сделке, опубликовав видео в своем официальном аккаунте в Twitter, в котором трансфер футболиста был осуществлен в популярной компьютерной игре Football Manager 18.

За три сезона в чемпионате Аргентины Ромеро сыграл за «Велес Сарсфилд» 40 матчей, забил 9 голов и сделал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что он был близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ПСВ