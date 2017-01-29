ПСВ не ведет переговоры с «Зенитом»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Дэйви Проппер

Стало известно, что ПСВ не ведет переговоры по продаже Дэйви Проппера. Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал 14 миллионов евро за полузащитника.

«Прежде чем вести переговоры с игроком, «Зенит» должен обсудить условия перехода с нашим клубом. Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов», – заявил пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс.

Напомним, что ранее «Зенит» предлагал 14 миллионов евро за Проппера, но ПСВ отказал российскому клубу.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Проппер провел 20 матчей, в которых забил пять мячей и два раза ассистировал своим парнтерам.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Пронин

Читайте по теме

«Торпедо» и Амкару» запретили регистрировать новых игроков

Понтус Вернблум требует у руководства ЦСКА денег

Врачи «Спартака» и «Ювентуса» встретились в Турине

Добавить комментарий

Войти с помощью: 