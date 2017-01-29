ПСВ не ведет переговоры с «Зенитом»

Стало известно, что ПСВ не ведет переговоры по продаже Дэйви Проппера. Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал 14 миллионов евро за полузащитника.

«Прежде чем вести переговоры с игроком, «Зенит» должен обсудить условия перехода с нашим клубом. Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов», – заявил пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс.

Напомним, что ранее «Зенит» предлагал 14 миллионов евро за Проппера, но ПСВ отказал российскому клубу.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Проппер провел 20 матчей, в которых забил пять мячей и два раза ассистировал своим парнтерам.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС