«Ростов» провел переговоры с Игорем Черевченко

Наставник калининградской «Балтики» по завершении осенней части чемпионата побывал в Ростове-на-Дону и встретился с руководителями «Ростова».

«Черевченко не первый раз в Ростове-на-Дону. Здесь у него есть друзья, которые и организовали встречу с руководством «Ростова». Однако до конкретных решений дело не дошло», — сообщает источник.

В феврале уходящего года Игорь Черевченко возглавил клуб ФНЛ «Балтика», подписав трехлетний контракт. Ранее Черевченко работал с московским «Локомотивом».

После 20 туров «Ростов» занимает 10-е место в таблице РФПЛ. 6 декабря клуб расстался с главным тренером Леонидом Кучуком, на сегодняшний момент исполняющим обязанности главного тренера является Дмитрий Кириченко.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат-Ростов

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