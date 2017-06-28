«Халл» проведет товарищескую встречу с «Нантом» Клаудио Раньери

«Халл» продолжает предсезонную подготовку. Стал известен один из соперников команды Леонида Слуцкого по товарищескому матчу.

Руководство «тигров» достигло соглашения о проведении матча с французском «Нантом», который состоится 25 июля. Напомним, в середине этого месяца контракт с клубом Лиги 1 подписал итальянский специалист Клаудио Раньери.

Помимо этого, 15 июля «Халл»сыграет с «Оксфорд Юнайтед». 18 июля пройдет встреча с «Бристоль Роверс».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Халл»