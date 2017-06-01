«МЮ» проведет переговоры с Ибрагимовичем о продлении контракта

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продления соглашения с форвардом Златаном Ибрагимовичем. В апреле нападающий травмировал крестообразные связки колена и выбыл на 9 месяцев.

Сообщается, что манкунианцы воодушевлены темпами восстановления 35-летнего шведа, который также не прочь сесть за стол переговоров.

Год назад Ибрагимович подписал с «МЮ» контракт по схеме «1+1». В 28 матчах минувшего чемпионата Англии он забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

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