Провал «Спартака», подвиг «Локомотива», потеря «Зенита». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 февраля.

1. Российски клубы в 1/16 финала Лиги Европы.

«Атлетик» в Москве уверенно переиграл «Спартак», «Локомотив» победил «Ниццу», уступая 0:2, «Зенит» потерпел минимальное поражение от «Селтика» в Шотландии.

2. Сборная России поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных на февраль 2018 года. Первые десять мест в рейтинге не изменились.

3. УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА

УЕФА может оштрафовать армейцев за поведение болельщиков в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (0:0).

4. Жозе Моуринью станет экспертом одного из российских телеканалов на время ЧМ-2018

Нобель Арустамян рассказал, что Жозе Моуринью во время чемпионата мира будет работать экспертом на российском ТВ.

5. Павла Погребняка после «Динамо» ожидает в «Тосно» десятикратное понижение зарплаты

Экс-нападающий «Динамо» Павел Погребняк на правах свободного агента перейдет в клуб в ближайшее время.

Фото: Сергей Дроняев

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