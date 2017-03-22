Провал Джо Харта, очередная осечка «Пескары», личная победа Данило Д’Амброзио. Обзор 29-го тура Серии А

«Эмполи» и «Наполи» устраивают праздник пенальти, Блейри Джемайли становится героем «Болоньи», а болельщики «Фиорентины» готовы воскликнуть: «Ave, Nicola!». Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать девятого тура чемпионата Италии.

1. Одиннадцатиметровые удары – главный спонсор матча между «Эмполи» и «Наполи». Не прошло и первых десяти минут встречи, как форвард «маленьких ослов» Дрис Мертенс получил шанс открыть счет в игре. Своим промахом с «точки» бельгиец лишил Неаполь радости. Позже его одноклубник Лоренцо Инсинье исправил ошибку: второй пенальти был успешно реализован. А под самый конец встречи с 11 метров отличился и футболист «Эмполи» Маккароне. В итоге cтандарты больше помогли команде Сарри: неаполитанцы одолели невезучих тосканцев (3:2).

2. Данило Д’Амброзио стал лидером защиты «Интера». На четвертый сезон игры за «нерадзурри» футболист отвоевал край обороны и готов вести за собой партнеров. В очередном матче чемпионата миланцы пропустили два гола. Однако вины Данило в этих неудачах меньше, чем запасов нефти в Камеруне. Итальянец не только боролся с форвардами «Торино», но и не боялся атаковать ворота Джо Харта. Награда за резкий скачок в футбольном развитии – первое для Д’Амброзио приглашение в основную сборную Италии.

3. Никола Калинич становится священной иконой для «Фиорентины». Второй тур подряд «фиалки» проводят неброские игры с аутсайдерами Серии А. Лишь благодаря голам хорвата на последних минутах команда продолжает победную серию. Чудесные спасения Калинича выглядят как подарок футбольных богов. Продлевать будете?

4. Эдин Джеко возвращается в гонку бомбардиров. До прошлого тура босниец почти месяц не мог порадовать болельщиков «Ромы» забитым мячом как в чемпионате и национальном Кубке, так и в Лиге Европы. Теперь от результативного удара 31-летнего игрока пострадали ворота «Сассуоло». Успеет ли Джеко догнать соперников-голеодоров?

5. «Пескара» любит троицу. «Дельфины» придумали новый способ довести своих болельщиков до нервных судорог. В каждом из трех мартовских матчей «бело-голубые» пропустили три мяча, так и не сумев набрать каких-либо очков. Во встрече с «Аталантой» футболисты Зденека Земана и вовсе не сумели забить. Две победы за 29 туров и последнее место в турнирной таблице — с каждым новым матчем команда чешского специалиста умудряется «пробить» дно и опуститься еще ниже.

Цитата тура:

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подверг критике влиятельных личностей Италии:

«В определенный момент наш футбол переживал непростое время. Клубы существовали только за счет собственных средств, но сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Несмотря на все это, в Италии футбол никогда не умрет. Тут я полностью уверен.

Что касается продажи клубов, то это самое настоящее поражение для нас. В стране есть определенные трудности с экономикой. В Италии состоятельные люди не хотят вкладывать средства в развитие футбола, им это неинтересно».

Герой тура:

Блерим Джемайли (Болонья)

В первом тайме на «красно-синих» было жалко взглянуть: северяне уступали в счете «Кьево» и показывали невзрачную игру. Позже хозяева совершили яркий камбэк, а в роли командного спасителя выступил Блерим Джемайли. Хавбек вырыл могилу для соперника, забив второй и третий голы в ворота веронцев. Теперь швейцарец – не только лучший бомбардир сезона в «Болонье», но и главный любимец города на ближайшие дни.

Антигерой тура:

Джо Харт (Торино)

За 8 месяцев лидер «Манчестер Сити» превратился во вратаря, больше других характеризующегося со словом «привоз» . Игра с «Интером» — высшая точка деградации Джо Харта. На 27-й минуте англичанин мог без особых проблем фиксировать мяч, но он выпустил его из рук. А неуверенный выход из ворот и последующий гол Кандревы во втором тайме лишил «быков» победы. Похоже, Джо перепутал, что слова «аренда» и «отпуск» не являются синонимами. И пусть все называют эту неудачу вратаря лишь разовым случаем, сегодня футболист — неудачник тура.

Цифра тура:

22 футболиста Серии A получили вызов в сборную Италии на матчи с Албанией и Нидерландами. Лишь голкипер лидеров Серии B из «СПАЛ», а также три представителя иностранных чемпионатов нарушили гегемонию лидеров итальянской элиты в составе «Скуадры Адзурры». Хэдлайнерами в списке Джамьеро Вентуры стали игроки «Ювентуса» и «Интера» — тренироваться со сборной будут по четыре футболиста из обоих клубов.

Результаты тура:

Торино – Интер – 2:2 (1:1)

0:1 – Кондогбия (27), 1:1 – Базелли (33), 2:1 – Аква (59), 2:2 – Кандрева (62).

Милан – Дженоа – 1:0 (1:0)

1:0 – Фернандес (33).

Эмполи – Наполи – 2:3 (0:3)

0:1 – Инсинье (19), 0:2 – Мертенс (24), 0:3 – Мертенс (38, с пенальти), 1:3 – Эль-Каддури (70), 2:3 – Маккароне (82, с пенальти).

Болонья – Кьево – 4:1 (0:1)

0:1 – Кастро (40), 1:1 – Верди (61), 2:1 – Джемаили (72), 3:1 – Джемаили (90), 4:1 – Ди Франческо (90).

Кротоне – Фиорентина – 0:1 (0:0)

0:1 – Калинич (90).

Сампдория – Ювентус – 0:1 (0:1)

0:1 – Куадрадо (7).

Кальяри – Лацио – 0:0

Аталанта – Пескара – 3:0 (1:0)

1:0 – Гомес (13), 2:0 – Грасси (69), 3:0 – Гомес (90).

Удинезе – Палермо – 4:1 (1:1)

0:1 – Шаллаи (12), 1:1 – Теро (42), 2:1 – Сапата (60), 3:1 – Де Пауль (68), 4:1 – Янкто (80).

Рома – Сассуоло – 3:1 (2:1)

0:1 – Дефрель (9), 1:1 – Паредес (16), 2:1 – Салах (45), 3:1 – Джеко (68).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 22 — Белотти (Торино), 21 — Джеко (Рома), 20 — Икарди (Интер), Мертенс (Наполи).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт Серии А