Просьба Роналду, достижение Джанлуиджи Доннаруммы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 декабря.

1. Криштиану Роналду попросил продать его не более чем за 100 млн евро.

Летом Криштиану собирается покинуть команду.

2. «Барселона» предложила пожизненный контракт Сержи Роберто.

Нынешний договор Роберто с «сине-гранатовыми» действует до июня 2019 года.

3. Часть игроков «Арсенала» ждет ухода Алексиса Санчеса из команды.

Кажется, чилиец достал одноклубников своим поведением.

4. «Сантос» устраивает предложение «Спартака» по Лукасу Вериссимо.

Москвичи предлагают 8 млн евро.

5. «Севилья» представила Винченцо Монтеллу в качестве главного тренера.

Соглашение Монтеллы с испанской командой рассчитано на срок до июня 2019 года.

6. Джанлуиджи Доннарумма превзошел достижение Паоло Мальдини.

Доннарумма стал первым в истории «Милана» футболистом, отыгравшим 100 матчей в 18 лет.

7. Календарь главных спортивных событий 2018 года.

8. Сборная лучших интервью еженедельника «Футбол» за 2017 год.

9. Сборная лучших текстов еженедельника «Футбол» за 2017 год.

10. Квинси Промес: «Мне всегда хотелось войти в историю вместе со «Спартаком».

Фото: Global Look Press

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