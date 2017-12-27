Промес – лучший игрок 2017 года, новое место работы Григоряна, медийность Кокорина. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 декабря.

1. Квинси Промес — лучший футболист 2017 года по версии еженедельника «Футбол»

Лидер чемпионов России набрал 419 очков. В опросе-2017 приняли участие 279 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб.

2. Александр Григорян назначен главным тренером «Луча-Энергии»

В тренерский штаб Григоряна вошли Александр Алферов и Николай Гришин.

3. Нголо Канте признали лучшим французским футболистом 2017 года

Полузащитник «Челси» и сборной Франции стал лучшим французским игроком года по версии France Football.

4. «Мидлсбро» объявил о назначении Тони Пьюлиса на пост главного тренера

Накануне «Мидлсбро» отправил в отставку Гарри Монка, проработавшего с командой полгода.

5. Александр Кокорин возглавил медиарейтинг российский спортсменов в 2017 году

За минувший год форвард «Зенита» упоминался в сообщениях СМИ 56,6 тысяч раз.

Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 27 декабря в 15:00). Итоги 2017-го года

В прямом эфире мы подведем итоги 2017 года и вспомним ключевые события, состоявшиеся в мировом футболе. Также мы традиционно поговорили о самых значимых и курьезных новостях, произошедших за последнюю неделю.

Фото: Сергей Дроняев

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