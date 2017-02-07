Промес, Глушаков и Тимофеев — самые выносливые футболисты «Спартака»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Глушаков и Промес

Московский «Спартак» провел тестовые занятия и определил самых выносливых игроков клуба. Об этом сообщил глава медицинского штаба красно-белых Михаил Вартапетов.

«В первые дни после отпуска футболисты провели обследование в Лужниках. Игроки проходили испытание — беговую дорожку с газоанализом. Когда сил совсем не оставалось, парни сходили с дорожки. Больше всего продержались Тимофеев, Глушаков и Промес», — заявил Вартапетов.

После 17 туров РФПЛ москвичи набрали 40 очков. На зимнюю паузу «Спартак» ушел на первом месте в турнирной таблице, отрыв от ближайших преследователей из «Зенита» составляет 5 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Виктор Онопко: «К истории с шарфом отношусь спокойно. Я же не фашистский крест поцеловал»

Дмитрий Хомуха вызвал в молодежную сборную России четырех игроков из Европы

Виктор Гусев: «Когда начинаются большие турниры, главное — отработать первый матч»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 