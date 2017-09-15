Прокуратура требует отстранить президента «Ювентуса» на 2,5 года от футбольной деятельности за махинации с билетами

Прокуратура Федерации футбола Италии потребовала отстранить президента «Ювентуса» Андреа Аньелли на два года за махинации, связанные с продажей билетов. Глава туринского клуба обвиняется в нарушении двух статей Кодекса спортивной юстиции.

Его подозревают в махинациях по продаже билетов, спекуляции и связи с перекупщиками.

Прокуратура запросила отстранить Аньелли от футбольной деятельности на два с половиной года, а также оштрафовать на 50 тысяч евро.

Кроме того, прокурор требует оштрафовать «Ювентус» на 300 тысяч евро и провести два матча без болельщиков.

Решение по делу будет принято через две недели.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport