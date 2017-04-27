Прокуратура Франции расследует выборы страны-хозяйки ЧМ-2018

Автор: Евгений Морозов 1 Comments

ЧМ-18

Французская прокуратура начала предварительное расследование коррупции в ФИФА. Расследование затрагивает и процесс выбора стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.

Представители прокуратуры встретились с экс-президентом международной федерации Йозефом Блаттером, который в дальнейшем отказался комментировать СМИ разговор с представителями власти.

Напомним, ЧМ-2018 состоится в России, а в 2022 году турнир примет Катар.

Фото: Global Look Press
Источник: LeMonde
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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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