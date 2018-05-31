Проигрыш сборной России, война Роналду с налоговой. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 мая.

1. Россия проиграла Австрии.

Рассказываем, как это было.

2. «Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ.

Генеральный директор команды не знает, что будет с клубом дальше.

3. «Крылья Советов» продлили контракт с Андреем Тихоновым.

Соглашение заключено по системе «1+1».

4. Роналдо хочет купить «Вальядолид» за 30 млн евро.

Бразилец уже ведет переговоры с президентом команды Карлосом Суаресом.

5. Испанская налоговая отказалась идти на мировое соглашение с Криштиану Роналду и требует выплатить 28 млн евро.

Фото: Global Look Press

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