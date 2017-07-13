Проектировщик стадиона «Санкт-Петербург» задержан по делу о распространении порнографии с участием детей и животных

Технический директор конструкторского бюро «ВиПС», проектировавшего «Крестовский», Кшиштоф Поморски был задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении порнографии с участием детей и животных. Сегодня сотрудники полиции предъявили Кшиштофу Поморски постановление об аресте.

В полиции считают, что именно он был заочно заключен под стражу в Польше в январе 2016 года в качестве ключевого фигуранта уголовного дела о распространении порнографических материалов.

По версии следствия, с 2005 по 2009 годы Поморски, находясь в Петербурге, распространял записи порнографического содержания с участием малолетних и животных.

С запросом о выдаче бизнесмена в Генпрокуратуру России обратилось Министерство юстиции Польши. Поморски был объявлен в розыск по линии Интерпола.

«ВиПС» – одна из главных компаний-проектировщиков Петербурга, Поморски – ее ведущий специалист, отмечает источник. Конструкторское бюро осуществляло работы на второй сцене Мариинского театра, стадионе «Санкт-Петербург» и других объектах.

Фото: Global Look Press

Источник: «Фонтанка»