Продажа билетов на игры ЧМ-2018 начнется 14 сентября

Автор: Дмитрий Темников 0

ЧМ-2018

Стала известна дата, когда начнется реализация билетов на ЧМ-2018. Это произойдет 14 сентября в 12:00 по московскому времени.

Первый период 1-го этапа продаж начнется 14 сентября, а завершится 12 октября 2017 года. В это время любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов. Второй период 1-го этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

После жеребьевки чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года, будет открыт 2-й этап продаж. Он, как и 1-й этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

Билеты, которые будут приобретены в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. 

Последняя возможность приобрести билеты на матчи появится у болельщиков в ходе этапа продаж «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнётся 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: FIFA.com

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