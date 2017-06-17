Скауты лондонского «Арсенала» присутствуют на матче Россия – Новая Зеландия

Скауты английского «Арсенала» присутствуют на матче открытия Кубка конфедераций между сборной Россией и Новой Зеландии. Сообщается, что основной целью скаутов является Александр Головин.

Скауты «Арсенала» находятся на стадионе в Санкт-Петербурге на матче России и Новой Зеландии. Они приехали, чтобы просмотреть полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, который вышел с первых минут в стартовом составе.

Также сообщается, что в Россию планировал приехать сам главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, однако он пока ещё не решил, какой именно матч ему стоит посетить.

В составе ЦСКА в минувшем сезоне Головин провел все 30 матчей, в которых забил три гола и четыре раза ассистировал своим партнерам.

Текстовая трансляция матча Россия — Новая Зеландия

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт день за днём