Президент Южной Кореи: «Хотим провести ЧМ-2030 в Южной Корее и КНДР»

Сегодня глава Южной Кореи Мун Джэин провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Лидер азиатской страны заявил о возможном проведении чемпионата мира-2030 в нескольких государствах данного континента.

«Есть идея провести ЧМ-2030 в соседних Южной и Северной Корее. Если мундиаль будет проведен в этих двух странах, это внесло бы вклад в примирение конфликтующих государств», – заявил Джэин.

Наопмним, в 2018 году первенство мира состоится в России, а в 2022 — в Катаре. Претендентами на проведение ЧМ-2026 являются США, Канада, Мексика, а также Англия.

Фото: Global Look Press

Источник: АР