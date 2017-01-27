Президент «Ювентуса» подозревается в связях с мафией

Итальянские СМИ сообщают, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли связан с мафией. Он санкционировал практически бесконтрольное распределение билетов и абонементов на секторы «ультрас», не требуя при этом подтверждения личностей болельщиков, а взамен группировки «ультрас» якобы гарантировали клубу порядок на стадионе.

Сообщается, что согласно выводам следствия, Аньелли лично встречался с руководителями группировок, среди которых были лица, впоследствии арестованные по обвинению в организованной преступной деятельности. Посредником при встрече якобы был Алессандро Д’Анджело, руководитель службы безопасности клуба, доверенное лицо и друг детства Аньелли.

Д’Анджело категорически отрицает, что знакомил кого-либо из лидеров группировок с Аньелли. Обвиненный в отношениях с мафией лидер «ультрас» не отрицает встречу с Аньелли, но утверждает, что на ней рассматривался лишь отказ клуба от продажи билетов на фанатскую трибуну и замену их абонементами, а также опровергает какие-либо преференции, якобы предоставленные со стороны Аньелли.

Этим случаем уже заинтересовалась комиссия парламента Италии по борьбе с мафией, которая на заседании в следующий вторник планирует заслушать представителей прокуратуры Турина.

После 20 туров «Ювентус» занимаетпервую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков, а также игру «в запасе».

Фото: Global Look Press

Источник: www.ilfattoquotidiano.it