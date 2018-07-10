Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли вылетел в Грецию на встречу с Криштиану Роналду

Автор: Евгений Морозов 0

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли лично встретится с нападающим «Реала» Криштиану Роналду. Утром с португальцем по телефону разговаривал Массимилиано Аллегри.

42-летний итальянец сегодня отправился в Грецию, где проводит свой отпуск игрок, чтобы обсудить с ним условия трансфера в туринский клуб.

Сообщается, что Аньелли вылетел из аэропорта Пизы на частном самолете. Встреча с Роналду пройдет в греческом городе Каламата.

Ранее появилась информация, что возможный переход в «Ювентус» также уже обсудил с португальцем и главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

Фото: FIFA
Источник: ESPN

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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