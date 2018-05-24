Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли предложил делить 32 команды в Лиге чемпионов на 4 группы

Автор: Михаил Серебряков 0

Andrea Agnelli

Президент «Ювентуса» и глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли озвучил идею нового формата группового этапа Лиги чемпионов. По его мнению, это позволит клубам зарабатывать больше.

«Мы все хотим больше международных (европейских) матчей и меньше игр в национальных чемпионатах.

Хотим сокращения общего числа матчей, поэтому решили сформулировать предложение. Но это пока не проект, его еще не существует», – сказал Аньелли.

Новый формат Лиги чемпионов подразумевает участие 32 команд, разделенных на четыре группы по 8 команд в каждой. Таким образом, на групповом этапе турнира, количество игр вырастет с 6 до 14.

Команды, принимающие участие в таком соревновании, во внутренних чемпионатах должны были бы играть с шестью молодыми игроками – U-21 или U-23.

Кроме того, Аньелли осудил желание президента ФИФА Джанни Инфантино реформировать чемпионат мира среди клубов, организовать мировую Лигу наций и расширить до 48 команд уже ЧМ-2022 в Катаре.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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